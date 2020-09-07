Hong Kong'da tepki çeken gözaltı; 12 yaşındaki çocuk 3 polis tarafından yere yatırıldı!

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Hong Kong'da dün yaşanan protestolar sırasında kalabalığın içindeki 12 yaşındaki bir kız çocuğu polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun annesi, kızının kırtasiye eşyaları almak için dışarıda olduğunu, polis kendisini gözaltına almaya çalışınca panikleyip kaçtığını ve polisin şiddetli durdurma çabası sırasında yaralandığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, dün Hong Kong'de Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz protestolarından bu yana yapılan en büyük bağımsızlık yanlısı eylemde 12 yaşında bir kız çocuğun gözaltı anları tepki uyandırdı. S

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde bir grupla beraber olan çocuğun polisi görünce kaçtığı daha sonra polisin onu yere yatırarak gözaltına aldığı görüldü.

Gözaltına alınan çocuğun annesi, resmi bir şikayette bulunacağını ve dava açacağını söyledi. Anne, kızı ve 20 yaşındaki oğlunun kırtasiye eşyaları almak için dışarıda olduğunu, kızının korktuğu için polisten kaçtığını söyledi. Anne, kızının müdahale sırasında yaralandığını da belirtti.

Hong Kong polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada çocuğun 'şüpheli bir şekilde koştuğunu' savundu ve polisin çocuğu durdurmak için 'minimum gerekli müdahaleyi yaptığını' söyledi.