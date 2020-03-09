Hong Kong'da polis, 22 noktaya şafak öncesi operasyon düzenlendi: 17 kişi gözaltına alındı

T24 Dış haberler

Hong Kong polisi, şehirde çeşitli yerlere yapılan baskınlarda çeşitli noktalara baskın yapıp, ''çok sayıda bombaya el koyduklarını'' duyurdu. Yetkililer, yapılan operasyonlarda bir düzineden fazla insanın gözaltına alındığını duyurdu.

The Guardian'ın aktardığına göre polis aynı gün içinde iki ayrı protestoya sert bir biçimde müdahale ederek birkaç kişiyi tutukladı ve gazetecilere biber gazı sıktı.

Polis, şafak öncesi yapılan operasyonların, Koronavirüs salgını kapsamında Hong Kong'un Çin'e sınırlarını kapatmasını sağlamayı hedefleyen bir kampanyaya karşı yapıldığını ifade etti.

22 farklı noktaya yapılan operasyonlarda elektronik ekipmanlar, bir buçuk kilogram patlayıcı ve 2.6 ton kimyasal bulunduğu açıklandı. Yaşları 21 ile 53 arası değişen 12 erkek ve 5 kadın gözaltına aldındı.

Yüksek rütbeli bir bomba imha görevlisi, memurların ''yapımı neredeyse tamamlanmış'' 3 ev yapımı bomba ele geçirdiğini duyurdu.