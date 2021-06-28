Hong Kong'da kapanmak zorunda kalan Apple Daily'den bir gazeteci yurtdışına giderken gözaltına alındı

Polis baskınının ardından kapanmak zorunda kalan Hong Kong'un demokrasi hareketinin sembollerinden Apple Daily'de çalışan bir gazeteci, Hong Kong'dan ayrılmak üzere havaalanındayken gözaltına alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, eskiden Apple Daily'de çalışan Fung Wai-kong'un Britanya'ya gitmek üzere yola çıktığı havaalanında gözaltına alındığı belirtildi.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada 57 yaşındaki gazetecinin gözaltı gerekçesinin "ulusal güvenliği tehdit edecek şekilde yabancı ülke ve güçlerle işbirliği yapmak" olduğu belirtildi.

Fung, son iki haftada Apple Daily bağlantısıyla gözaltına alınan yedinci kişi oldu. Bu ayın başında Apple Daily'ye yapılan baskında beş üst düzey yönetici gözaltına alınmış, gazetenin varlıklarına el konulmuştu. Gazete, mali sıkıntıların başlaması nedeniyle çalışmayı durdurmak zorunda kaldı.