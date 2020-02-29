Hong Kong'da evcil köpekte Koronavirüs'e rastlandı; hayvan karantinaya alındı

Hong Kong'da, Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konan bir kadının evcil köpeğinde de Koronavirüs'e rastlandı. Yetkililer evcil hayvanın tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.

Euronews'in haberine göre, Hong Kong Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı, köpeğin hastalığa dair herhangi bir belirti taşımadığını açıkladı. Ancak evcil köpeğin burun ve ağzından alınan örneklerde "az oranda" Koronavirüs'e rastlandı. Yetkililer köpekte virüs olup olmadığına dair inceleme yapma gereği duyduklarını belirtmedi.

Köpeğin sahibi 60 yaşlarındaki kadın, önceki gece Koronavirüs teşhisi ile hastanede karantinaya yerleştirilmişti.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan virüs insandan insana hızlı bir şekilde yayılırken, bugüne kadar evcil hayvanlardan insana bulaşmasının mümkün olduğunu gösteren herhangi bir belirtiye rastlanmadı.