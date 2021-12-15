Hong Kong'da Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: 300 kişi mahsur kaldı!

Hong Kong'da Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın çıktı. Yerel medya, 300’den fazla insanın binanın çatısında mahsur kaldığını aktardı.

Yangın ilk olarak saat yerel saatle 12:37'de bildirildi ve yaklaşık yarım saat sonra üçüncü seviyeye yükseltildi. Şehirdeki yangınların şiddeti birden beşe kadar derecelendiriliyor.

Alışveriş merkezi ve ofis kulesi kompleksi olarak faaliyet gösteren binada 300 kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor.



Saat 13.30'da itfaiye ekiplerinin binanın alt katındaki platformda mahsur kalan insanları kurtarmak için uzatılabilir bir merdiven kullandıkları görüldü.

Hong Kong Free Press haber sitesi, yangının hâlâ söndürülemediğini aktardı. Site, şu ana kadar 38 katlı binadan 150 kişinin tahliye edilebildiğini belirtti.

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