Hong Kong'da Covid vakaları nedeniyle hastane kapasiteleri doluyor; hastalar sokakta tedavi edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde artan Covid-19 vakaları nedeniyle hastanelerin kapasitesinin sınıra dayandığı bildirildi.

Hastane Otoritesinden (HA) yapılan açıklamaya göre, kuruma bağlı 17 kamu hastanesinin 7'sinde doluluk oranı kapasiteye ulaştı veya aştı. Dün 24 saatte toplam 4 bin 142 kişi hastanelerin acil bölümlerine başvururken, bunlardan yüzde 17'sinin hastaneye yatışı gerçekleşti.

Kentteki 17 kamu hastanesinde toplam doluluk oranı yüzde 95'e çıktı.

Hastalar sokakta tedavi ediliyor

Kentteki bazı kamu hastanelerde hastaların kaldırımlardaki sedyelerde ve dışarıda kurulan çadırlarda tedavi edildiğine dair görüntüler yerel medya organlarında yer aldı.

Hastane Otoritesi Genel Müdürü Sara Ho, Hong Kong kamu yayın kurumu RTHK'ye yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalarının açık alanlarda kurulan alanlarda uzun süre beklemek zorunda bırakıldıkları için üzgün olduğunu, hastanelerin soruna çözüm bulmak için çalıştığını belirtti.

Ho, yoğunluk nedeniyle hastanelerde acil olmayan tedavi hizmetlerinin yarı yarıya azaltıldığını, sağlık sistemi üzerindeki yükü dengelemeye çalıştıklarını ifade etti.

Vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini arttırarak sürdürüyor.

Kentte dün günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 4 bin 285 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.