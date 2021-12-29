Hong Kong'da bağımsız medya kuruluşuna yüzlerce polisle baskın; altı kişi gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Yüzlerce Hong Kong ulusal güvenlik polisi, demokrasi yanlısı bağımsız medya kuruluşu Stand News ofisine baskın düzenleyerek, üst düzey personel dahil olmak üzere altı kişiyi gözaltına aldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Hong Kong’daki bağımsız internet medyası Stand News’a “kışkırtıcı yayımlar paylaşma suçu” sebebiyle baskın düzenlendi.

Baskında, Stand News'un yönetim kurulunda yer alan pop şarkıcısı Denise Ho, avukat Margaret Ng gibi aktivistler de gözaltına alındı.

Hong Kong ulusal güvenlik polisi, ellerindeki arama izniyle, medya kuruluşundaki gazetecilik belgelerini incelemeye aldıklarını söyledi. Baskına 200 polis gönderildiği açıklandı.

Hong Kong’da medyaya büyük bir baskı unsuru hâline gelen ulusal güvenlik yasasında “kışkırtma” bir suç olarak yer almıyor. Ancak son mahkeme belgeleri, yetkililerin yeni yasayla edindikleri güçleri, eski sömürge dönemi yasaları uygulamak için de kullanabileceğini gösterdi.

Ulusal Güvenlik Yasası nedir?

Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Pekin'e Hong Kong'daki yaşamı şekillendirmek için daha önce hiç sahip olmadığı güçler berdi. Yasayı desteklemeyenler, protesto ve ifade özgürlüğünü etkili bir şekilde kısıtladığını söylüyor. Çin ise şehre istikrarı geri getireceğini söylemişti.

Yeni yasanın temel hükümleri şunları içeriyor:

Bölücülük, ayrılmacılık, terörizm ve yabancı güçlerle gizli anlaşma gibi muallak suçlar ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor. Toplu taşıma tesislerine zarar vermek terörizm olarak kabul edilebiliyor. Sabıkası olanların seçilme hakları, ellerinden alınıyor. Yeni düzenlemede şirketlere keyfi cezalar kesilebiliyor. Çin hükümeti, şehrin otoritelerini tanımayan personelleri şehirde görevlendirebiliyor. Bu ofis, gerekli gördüğünde bazı davaları Çin'e götürebiliyor. Bunun yanında Hong Kong, yasayı uygulayacak bir ulusal güvenlik komisyonu oluşturdu. Başına da Çin hükümetinden görevli biri atandı.