Hong Kong'da aşı olmaya gitmeyenlere uyarı: Aşıların son kullanma tarihi 3 ay sonra dolacak; milyonlarca doz çöpe gidebilir

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7.5 milyonluk nüfusunun tamamına yetecek kadar Koronavirüs aşısı olan Hong Kong yönetimi, aşı olmaya gitmeyen kişileri aşıların son kullanma tarihinin 3 ay içinde dolacağına ve milyonlarca dozun çöpe atılabileceğine karşı uyardı.

France 24'te yer alan habere göre, tüm nüfusun aşılanmasına yetecek kadar Koronavirüs aşısı dozuna sahip Hong Kong'da aşı tereddütü, milyonlarca dozun çöpe gitmesine neden olabilir.

Hong Kong yönetiminin Koronavirüs'ten sorumlu yetkililerinden Thomas Tsang, ellerindeki Pfizer-BioNTech dozlarının son kullanma tarihinin dolmasına üç ay kaldığını söyledi. Tsang "Aşılar son kullanma tarihinden sonra kullanılamaz ve BioNTech aşılama merkezleri şu anki plana göre eylül ayında kapanacak." dedi.

"Tüm dünya aşı için kıvranıyor" diyen Tsang, yeniden aşı almalarının mümkün olmayabileceğini söyledi.

Hong Kong'da 7.5 milyon doz Pfizer-BioNTech, 7.5 milyon doz Sinovac aşısı kullanılıyor.