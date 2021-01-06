Hong Kong'da 50'den fazla muhalif, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

Hong Kong'da içleride demokrasi savunucusu siyasetçiler ve aktivistlerin bulunduğu 50'den fazla muhalif sabah saatlerinde gözaltına alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hong Kong'da binden fazla polis memurunun yer aldığı operasyonla sabah saatlerinde 53 kişi Ulusal Güvenlik Yasası" çerçevesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, Hong Kong seçimlerinde demokrasi destekçisi adaylar için ön seçim yaparak devlet gücünü altüst etmekle suçlanıyor.

Yarı özerk olan Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde yapılan gözaltı operasyonu sosyal medya hesaplarında ve haber kanallarında paylaşıldı. Resmi olmayan ön seçimlerde aday olan tüm isimler de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında yabancı olarak bir ABD'li avukatın da olduğu belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre, Avrupa Birliği, Çin'e göz altına alınan Hong Kong'lu muhaliflerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.