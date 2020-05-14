Hong Kong'a uçan herkese test yapılıyor, sonuç çıkana kadar birkaç saat havalimanında bekletiliyor

Fotoğrafçı Laurel Chor, Hong Kong'a uçtuktan sonra, kendi kendine yaptığı Koronavirüs testi de dahil olmak üzere aşamaları görüntüledi. Çok sayıda ülkede test uygulaması yok.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hong Kong'a inişte yolcular test sonuçları çıkana kadar birkaç saatliğine hangar benzeri büyük bir mekanda bekletiliyor.

Çin'e bağlı özerk ülkeye girenlere ayrıca bir takip bilekliği takılıyor ve cep telefonlarına da takip uygulaması yüklemeleri şart koşuluyor.

Bugüne kadar Hong Kong'da yalnızca dört ölüm gerçekleşti, bin Koronavirüs vakası tespit edildi.

Türkiye'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkeye giren herkese test yapmayı düşündüklerini söylemişti.

Fakat henüz kesinleşmeyen planlara göre ülkeye girenler test sonuçları çıkana kadar havalimanında tutulmayacak, turistlerin otellerine gitmelerine izin verilecek, testleri pozitif çıkarsa otellerinden alınacak.