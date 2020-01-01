Hong Kong'da protestocular yeni yılda da sokaklarda

Hong Kong'da Çin karşıtı protestolar yeni yılda da devam etti. Polis, yeni yıl mitinginde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. 7 aydır süren protestolara katılımın yoğun olduğu görüldü.
Euronews'in aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl mesajında Hong Kong’daki eylemlere de değinerek, bölgede güvenliği ve istikrarı sağlayacaklarını söyledi.
Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısı teklifi ile başlayan eylemler kısa süre içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Tasarı geri çekilmesine rağmen Hong Kong halkı sokaklarda eylemlerine devam etmişti.