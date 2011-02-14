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Dünya

HONDURAS'TA UÇAK DÜŞTÜ: 10 ÖLÜ TEGUCIGALPA (A.A)

14 Şubat 2011 22:11

-HONDURAS'TA UÇAK DÜŞTÜ: 10 ÖLÜ TEGUCIGALPA (A.A) - 14.02.2011 - Honduras'ta iki motorlu bir uçağın düşmesi sonucu en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkedeki Kızılhaç yetkilileri, San Pedro Sula kentinden başkent Tegucigalpa'ya giderken başkente yakın bir bölgede bugün düşen uçakta ölenlerin 10'dan fazla olduğunu belirtti. Honduras hava kuvvetleri komutanı da, uçağın kontrol kulesiyle irtibatının kesildiği haberini aldıktan sonra bölgeye iki helikopter ile bir ambulansın gönderildiğini, kazayla ilgili detaylı bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.

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