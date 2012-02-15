Honduras'ta cezaevinde yangın: 357 mahkum öldü

T24 - Orta Amerika ülkesi Honduras'ta bir cezaevinde çıkan yangında 357 mahkumun öldüğü belirtildi.

Başkent Tegucigalpa'nın 140 kilometre kuzeyinde bulunan cezaevinde silah seslerinin de duyulduğunu iddia etti.

Honduras Ceza ve Tevkifevleri İdaresi Başkanı Danilo Orellana, Comayagua kentinde 800 tutuklunun kaldığı cezaevinde salı gecesi çıkan yangında 200 mahkumun cesedine ulaştıklarını söyledi.

'Mahkum kaçmış olabilir'



Cezaevinde bir isyanın söz konusu olmadığını belirten Orellana, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Honduras İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, yangın sırasında birçok mahkumun hapisten kaçmış olabileceği belirtildi.