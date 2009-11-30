Honduras'a 'Toprak ağası' devlet başkanı

T24 - Orta Amerika Ülkesi Honduras'ta cumhurbaşkanlığı seçimini ülkenin önde gelen işadamlarından Porfirio Lobo kazandı.



BBC Türkçe'nin haberine göre resmi olmayan sonuçlara göre Lobo, oyların yüzde 56'sını elde etti.



Katılımın yüzde 60 civarında olduğu seçimde Lobo'nun en yakın rakibi Elvin Santos'un oy oranı ise yüzde 38 civarında.



Seçim, ordunun ve bürokrasinin bazı kesimlerinin, sol eğilimli Cumhurbaşkanı Manuel Zelaya'ya karşı darbe yapıp iktidarı ele geçirmesinden beş ay sonra düzenlendi.



Geçici hükümet, yüksek katılım oranı ve açık bir galibiyetin seçime meşruiyet kazandıracağını söylüyordu.



Ulusal Parti adayı Lobo, seçimlerin, büyük bir siyasi krizin içinde olan ülkede, uzlaşma yolunda kilit öneme sahip olduğunu söylüyor.



Bazı kesimler, zengin bir toprak sahibi olan Lobo'yu, birleştirici bir isim olarak görüyor.



Seçimlerde aday olamayan ve taraftarlarından oy kullanmamalarını isteyen devrik cumhurbaşkanı Zelaya ise seçim sürecinin geçersiz olduğunu savunuyor.



Honduras'ın cumhurbaşkanının kendisi olduğunu söyleyen Zaleya, 2005'teki seçimlerde Lobo'yu yenilgiye uğratmıştı.



ABD seçim sonucunu tanıyor



Aralarında Brezilya ve Arjantin'in de bulunduğu birçok Latin Amerika ülkesi, darbeyi meşrulaştıracağı gerekçesiyle seçim sonuçlarını tanımayacaklarını duyurdu.



Amerika Birleşik Devletleri ise seçimlerin sonucunu kabul edeceğini açıkladı.



Zelaya son dönemlerde, bölgedeki solcu liderler; Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez ve Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales'e yakınlığı nedeniyle partisi içinde tepkilere hedef olmuştu.