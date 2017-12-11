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Dünya

Honduras Yüksek Seçim Mahkemesi Hernandez'in lider olduğunu söyledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Honduras Yüksek Seçim Mahkemesi, oy sayımı tekrar yapılan başkanlık seçimlerinde ülkenin görevdeki Başkanı Juan Orlando Hernandez'in seçimde birinci geldiğini tekrar teyit etti

11 Aralık 2017 15:15

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Honduras Yüksek Seçim Mahkemesi, oy sayımı tekrar yapılan başkanlık seçimlerinde ülkenin görevdeki Başkanı Juan Orlando Hernandez\'in seçimde birinci geldiğini tekrar teyit etti.
Honduras\'ta Kasım ayında gerçekleşen tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından Honduras seçim mahkemesi, tekrar sayılan oy sonuçlarının orijinal oy sonuçlarıyla \"oldukça tutarlı\" olduğunu söyledi.
Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı David Matamoros Pazar günü yaptığı açıklamada, şaibeli olduğu iddia edilen toplam 4 bin 753 oy sandığındaki oyların tekrar sayıldığını söyledi. Matamoros, oy sayımı sonuçlarına göre muhalefet parti adayı Salvador Nasralla\'nın yüzde 31.5 oy aldığını fakat ülkenin görevdeki Başkanı Juan Orlando Hernandez\'in yüzde 50.1 oy oranıyla seçimin birincisi olduğunu açıkladı.
26 Aralık\'a kadar resmi olarak seçim sonuçlarını açıklaması beklenen Honduras Yüksek Seçim Mahkemesi, gerçekleştirilen seçimde toplam 18 bin 128 oy sandığı bulunduğunu ve sonuçlara göre Hernandez\'in 52 bin oyla önde olduğunu söyledi.
Kasım ayında gerçekleşen oylamanın ertesi günü, muhalefet parti adayı Nasralla yüzde beş oyla lider olarak görülürken 36 saat sonra açıklanan sonuçlarda Hernandez\'in lider olduğu söylenmişti. Bunun üzerine hem Hernandez hem de Nasralla zaferlerini ilan etmiş ve ülkede baş gösteren protestolar halkı kaosa sürüklemişti. Protestolar sırasından en az 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere ülke genelinde sıkı tedbirler almaya başlamıştı.
Konuyla ilgili endişelerini belirten Uluslararası Af Örgütü, hükümetin tartışmalı seçimler ışığında \"Muhalif görüşlere sahip olan kişileri susturmak için tehlikeli yollar izlediğini\" söyledi ve örgütün Güney Amerika Yöneticisi Erika Guavera-Rosas, \"Honduras\'ta politikacıların oynadığı bencilce oyunlar sebebiyle halk tehlikeye giriyor\" dedi. (Fotoğraflı)

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