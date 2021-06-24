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Dünya

Honduras, Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu

24 Haziran 2021 16:48

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'de bulunan İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptı.

Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

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