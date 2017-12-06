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Dünya

Honduras polisinden hükümete rest: Emirleri uygulamayacağız!

Honduras polisi, sokağa çıkma yasağında görev almayacaklarını ve hükümetin emirlerine uymayacaklarını açıkladı

06 Aralık 2017 01:26

 

Honduras’ta, seçim sonuçlarının protesto edilmesi üzerine hükümet, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hükümetin emirlerine uymayacaklarını açıklayan Honduras polis sözcüsü, “Biz barış istiyoruz ve bu sebeple artık hükümetten gelen emirleri uygulamayacağız” dedi.

Honduras’ta, 26 Kasım’da yapılan başkanlık seçimini Ulusal Parti’nin adayı Juan Hernandez’in kazandığı açıklandı. “Diktatörlüğe Karşı Muhalefet İttifakı”nın adayı Salvador Nasralla’yı destekleyenler ise seçimde hile yapıldığı gerekçesiyle protestolara başladı. Protestolar üzerine hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti ve Honduras genelinde polis güçleri görevlendirildi.

“Sokağa çıkma yasağında görev almayacağız”

Honduras başkenti Tegucigalpa’da, Pazartesi gecesi güvenlik güçleri adına açıklama yapan sözcü, şu anki Başkan Juan Orlando Hernandez hükümetin yürürlüğe koyduğu sokağa çıkma yasağında görev almayacaklarını ve kaos çözümlenene kadar hükümetten gelen bir emre uymayacaklarını söyledi.

Polis sözcüsü, “Biz barış istiyoruz ve bu sebeple artık hükümetten gelen emirleri uygulamayacağız. Biz, bir politik ideolojiye bağlı değiliz. İnsanları kısıtlamaya devam edemeyiz. Honduras halkının haklarını ihlal edip onları kısıtlamayı istemiyoruz” diye konuştu. (DHA)

 

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