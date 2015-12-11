Honduras Milli Takımı oyuncusu başından vurularak öldürüldü

Honduras Milli Takımı oyuncusu Arnold Peralta, doğup büyüdüğü Le Ceiba kentinde bir alışveriş merkezinin otoparkında sebebi bilinmeyen bir şekilde başından vurulmuş halde bulundu.

Sporx.com'da yer alan habere göre; olay yerinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki orta saha oyuncunun, tatil için ailesinin yanına geldiği belirtildi. Polisler şu anda herhangi bir şüpheli bulamadıklarını ancak olası bir hırsızlık vakasından şüphelendiklerini söyledi.

Honduras A Milli Takımı'nın formasını da giyen Peralta, futbol kariyerinde Vida, İskoç Rangers formaları giymiş ve bu yıl Olimpia takımına transfer olmuştu.