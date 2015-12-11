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Dünya

Honduras Milli Takımı oyuncusu başından vurularak öldürüldü

Polisler, yaşananların bir hırsızlık vakası olmasından şüphelendiklerini belirri

11 Aralık 2015 20:05

Honduras Milli Takımı oyuncusu Arnold Peralta, doğup büyüdüğü Le Ceiba kentinde bir alışveriş merkezinin otoparkında sebebi bilinmeyen bir şekilde başından vurulmuş halde bulundu.

Sporx.com'da yer alan habere göre; olay yerinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki orta saha oyuncunun, tatil için ailesinin yanına geldiği belirtildi. Polisler şu anda herhangi bir şüpheli bulamadıklarını ancak olası bir hırsızlık vakasından şüphelendiklerini söyledi.

Honduras A Milli Takımı'nın formasını da giyen Peralta, futbol kariyerinde Vida, İskoç Rangers formaları giymiş ve bu yıl Olimpia takımına transfer olmuştu.

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