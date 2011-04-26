-HONDA VE TOYOTA ÜRETİMİ AZALTIYOR MUMBAI (A.A) - 26.04.2011 - Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin otomotiv parça tedarikinde yol açtığı sorun, Japon otomotiv şirketlerinin küresel çaptaki üretimini olumsuz etkiliyor. Honda'nın Hindistan'daki sözcüsü Jnaneswar Sen, Honda'nın Hindistan'daki üretimini yüzde 50 azalttığını, parça tedarikini hala sadece Japonya'daki satıcılardan sağladıklarını ve bu satıcı firmaların tsunami felaketinden çok ciddi etkilendiğini söyledi. Şirketin, başkent Yeni Delhi'deki fabrikasında 31 Mart'ta sona eren 2010-2011 mali yılında 61 bin adet araç ürettiğini, fabrikanın tam kapasite çalışması halinde bu rakamın 100 bin adet olduğunu belirten Sen, fabrikanın tam kapasite üretime temmuz ayından sonra geçmesini umduğunu ifade etti. Sen, Honda'nın Rajasthan kentinde motor ve parça üretimi yapan fabrikasının üretim kesintisinden etkilenmediğini kaydetti. Honda'nın Hindistan'daki ortak girişimi Siel Cars India şirketinin Honda City otomobili dahil ürettiği modellerin parçalarının yaklaşık dörtte üçü Hindistan'dan karşılanıyor. Honda Siel Cars India şirketi 31 Mart'ta sona eren yılda 59 bin 463 araç sattı. Şirket, ABD ve Kanada'daki fabrikalarında da üretimini azaltmıştı. Japon otomotiv devi Toyota'nın Hindistan'daki birimi Toyota Kirloskar Motor şirketi de Hindistan'daki üretimini dünden itibaren yüzde 70 azalttığını açıkladı. Toyota, parça tedarikindeki sorunlar nedeniyle Hindistan'daki fabrikanın 4 Haziran'a kadar normal kapasitenin yüzde 30'u seviyesinde çalışacağını bildirdi. Toyota, Arjantin ve Brezilya'daki üretimini de düşüreceğini açıkladı. Şirket, Arjantin'de Hilux kamyonet ve SW4 SUV araçların üretildiği Zarate kentindeki fabrikada üretimin mayıs ayında üç gün durdurulacağını, Brezilya'da Corolla modellerin üretildiği Indaiatuba kentindeki fabrikada ise üretimini bugün ve mayıs ayında iki gün gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi. Şirket, bu iki ülkede 7 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor. -TOYOTA'NIN TAHTI SALLANIYOR- İki yıldır dünyanın en fazla araç satan otomotiv şirketi unvanını elinde bulunduran Toyota, bu yıl bu unvanını kaybedebilir. Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin ülkenin kuzeydoğusunda araç parçası üretimi yapan fabrikaları olumsuz etkilemesiyle parça tedariki zincirinde ortaya çıkan sıkıntı, başta Toyota olmak üzere Japon otomotiv şirketlerinin hem ülke içinde hem de dışındaki üretimini önemli ölçüde düşürdü. Sadece mart ayında Japonya'daki üretimi yüzde 62,7 gerileyen Toyota'nın üretiminin düşmesiyle, dünyanın en fazla araç satan şirket unvanını bu yıl ABD'li General Motors'a (GM) kaptırabileceği ve hatta Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in arkasından üçüncü sıraya yerleşebileceği tahminleri yapılıyor. Piyasa uzmanları, üretimlerini düşürmek zorunda kalan Japon otomotiv şirketlerinin rakipleri Güney Koreli Hyundai ve Kia'nın bu durumdan en karlı çıkacak şirketler olacağını düşünüyor. Japonya ve Kuzey Amerika'da Hyundai, GM ve Ford'un en büyük kazanç sağlayacak şirketler olacağı sanılıyor. Japonya'daki Advanced Research Japan şirketinin Genel Müdürü Koji Endo, Toyota'nın 2008 yılında GM'den aldığı dünya liderliğini kesinlikle kaybedeceğini, hatta şu anda üçüncü sırada bulunan Volkswagen'in yerini alarak üçüncü sıraya yerleşebileceğini ifade etti. Geçen yıl 8,42 milyon adet araç satan Toyota'nın, bu yıl satış rakamının 6,5 milyon adet olmasını beklediğini belirten Endo, ''Büyük ihtimalle GM 8 milyondan fazla ve Volkswagen 7 milyon adet araç üretecek, böylece çok büyük olasılıkla GM ilk sırada Toyota ise üçüncü sırada yer alacak'' dedi. Geçen yıl 7,14 milyon adet araç satan Volkswagen grubu da bu yıl geçen yılki satış rakamlarını geçmeyi hedefliyor. Toyota ise ilk sıradaki yerini kaybetmesiyle ilgili öngörüleri önemsemez görünüyor. Toyota sözcüsü Paul Nolasco, ''Toyota bir numara olduğunda kimse kutlama yapmak için şampanya patlatmamıştı'' diye konuştu. Nolasco, şirketin mart ayındaki satışlarının ise kayıtların tutulmaya başladığı 1988 yılından bu yana en kötü seviye olduğunu da kaydetti.