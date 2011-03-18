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Ekonomi

HONDA VE HYUNDAI'DAN GERİ ÇAĞIRMA WASHINGTON (A.A)

18 Mart 2011 19:29

-HONDA VE HYUNDAI'DAN GERİ ÇAĞIRMA WASHINGTON (A.A) - 18.03.2011 - Japon otomotiv üreticisi Honda, yakıt tankında sızıntı ihtimali ve hatalı cam sileceği çubukları nedeniyle Civic ve Odyssey otomobillerini geri çağırıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Civic otomobillerde yakıt pompası modülünde kapaktaki plastik kılıfın kırılabileceği ya da çatlayabileceği, bunun otomobilin devrilmesi durumunda yakıt sızıntısına ve yangına yol açabileceği, Odyssey otomobillerde ise cam silecek çubuklarının hatalı olduğu belirtildi. Honda sözcüsü Chris Martin, bu sorunlar yüzünden 2011 model 18 bin Civic otomobil ve 33 bin Odyssey otomobilin gelecek ay ortasından itibaren çağrılacağını, Civic otomobillerdeki sorunla bağlantılı olarak herhangi bir olumsuz vaka tespit edilmediğini kaydetti. Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai de hatalı hava yastığı sensörleri nedeniyle Elentra model otomobillerini geri çağırıyor. Hyundai, ön hava yastıklarının çalışmamasına yol açabilecek hatalı hava yastığı sensörleri arızasını gidermek için 2007-2009 model 188 binden fazla Elentra otomobili gelecek aydan itibaren geri çağırmaya başlayacağını bildirdi. Bu arada Alman lastik üreticisi Continental'ın Kuzey Amerika birimi, 391 bin kadar lastiğini topluyor.  

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