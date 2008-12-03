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Ekonomi

Honda Türkiye’deki üretim kapasitesini artırma planını erteledi

Japonya'nın ikinci büyük otomotiv şirketi Honda'nın, küresel krizin talebi azaltması nedeniyle Türkiye'deki üretim kapasitesi artış planını erteleyeceği belirtildi.

03 Aralık 2008 02:00

Japonya'nın ikinci büyük otomotiv şirketi Honda'nın, küresel krizin talebi azaltması nedeniyle Türkiye'deki üretim kapasitesi artış planını erteleyeceği belirtildi.

Japon medyasında çıkan haberlere göre, küresel talebin de azalması nedeniyle, Honda, gelecek yılın ortasına kadar gerçekleştirmeyi tasarladığı Türkiye'deki üretim kapasitesi artış planını piyasalar yeniden düzelinceye kadar donduracak.

Honda ayrıca, Hindistan'da, ilk fabrikasındaki kapasite kullanım oranının yüzde 60'a gerilemesi sonucunda, bu ülkedeki ikinci fabrikayı açma planını da ertelediği bildirildi.

Honda firması daha önce de Japonya, Avrupa ve ABD'deki üretimini kısacağını bildirmişti.

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