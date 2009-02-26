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Ekonomi

Honda Türkiye üretimi düşürüyor

Honda Türkiye A.Ş (HTR), talep daralması nedeniyle tek vardiyalı üretime geçerek üretim kapasitesini düşüreceğini duyurdu.

26 Şubat 2009 02:00

Honda Türkiye A.Ş (HTR), talep daralması nedeniyle tek vardiyalı üretime geçerek üretim kapasitesini düşüreceğini duyurdu.

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin, 1 Nisan 2009 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat yaptığı esas pazarlar olan Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde talep daralmaları olması nedeniyle iki vardiyalı üretimden tek vardiyalı üretime geçeceği belirtildi.

Honda Türkiye'nin, stok seviyesini ayarlamak suretiyle, pazar değişimine hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve müşterilerine en yeni üretilmiş ürünlerini sunabilmek için yıllık üretim kapasitesini 50 bin adetten 26 bin adete düşürmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Gönüllü ayrılma paketi

Bunun sonucu olarak da Honda Türkiye'nin, geçici çalışanlarının sözleşmelerini yenilemeyi durduracağı ve kendi iradeleri ile ayrılma kararı verebilecek kadrolu çalışanlarını desteklemek için onlara "Gönüllü Ayrılma Paketi" önerecekleri ifade edildi.

Açıklamada, gönüllü ayrılma paketinin Honda felsefesinin bireysel inisiyatife olan saygısının bir yansıması olduğu ve şirketin bu pakete başvuranlar ile küresel ekonomik krizin etkileri geçip üretim iki vardiyaya çıkarılacak olursa, tekrar çalışabilecekleri vurgulandı.

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