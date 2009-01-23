Honda MotoGP'de devam



Küresel mali kriz nedeniyle Formula 1'den çekilen Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi Honda, motosiklet yarışlarının bir çoğundan da çekilebileceğinin sinyallerini verdi. Japon üretici buna karşın, MotoGP'yi terketmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.



Japon üreticiler artan maliyetler üzerine bir bir motor sporlarına verdiği desteği çekmeye başladı. Suzuki ve Subaru Dünya Ralli Şampiyonası’ndan çekildi. Kawasaki, MotoGP macerasına son verdi. Ancak en fazla yankı bulan gelişme, Japonya'nın iki numaralı otomobil üreticisi Honda'nın, Formula 1'e veda etmesi oldu.



Honda'nın maliyetleri kısmak için attığı adımlar bununla da sınırlı kalmayacak. Şirket, motosiklet yarışlarının bir çoğundan da çekilmeyi planlıyor. Bu durum, "Honda MotoGP'den de ayrılıyor mu" sorusunu gündeme getirince, şirket yetkilileri bir açıklama yaptı.



Yönetim kurulu açıklamasında, "Uzun süredir motosiklet yarışlarının bir kısmından çekilme konusu üzerinde düşünüyoruz. Ancak bu yarışlara MotoGP dahil değil" denildi.

