Honda küresel üretimini azaltıyor

Japon otomotiv şirketi Honda, küresel krizin talebi azaltması nedeniyle Japonya, Avrupa ve ABD'deki üretimini kısacağını bildirdi.



Japonya'nın ikinci büyük otomotiv şirketi Honda yaptığı açıklamada, Japonya ve Avrupa'da üretimini 61 bin adet ve ABD'de ise 18 bin adet kısacağını belirtti. Bu son kesintilerle birlikte Honda'nın bütün dünyada üretimi 140 bin adetten fazla azalmış oluyor.



Açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Saitama fabrikasında üretimin 40 bin adet ve İngiltere'nin güneybatısında Wiltshire bölgesindeki fabrikada 21 bin adet kısılacağı ifade edildi. Wiltshire'daki fabrikada bu yıl başında da üretimde 32 bin adet kesintiye gidilmişti.



Honda ayrıca ABD'de Alabama eyaletinin Lincoln kentindeki fabrikada üretimin 12 bin adet, Ohio eyaletindeki East Liberty bölgesinde bulunan fabrikada da 6 bin adet kesileceğini kaydetti. Böylece, ABD'de ağustos ayından bu yana üretim kesintisi 50 bin adede ulaşacak.



Honda, 31 Martta sona eren mali yıl itibariyle daha önce 3 milyon adet olarak açıkladığı küresel üretimin 2,87 milyon adede düşmesini bekliyor.





