Honda, Formula 1'den çekilme kararı aldı

Honda, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndan 2021 sezonunun sonu itibariyle çekilme kararı aldığını duyurdu.

Honda; Renault, Ferrari ve Mercedes ile birlikte Formula 1'in dört motor üreticisinden biriydi. Bu sezon sadece RedBull ve AlphaTauri, Honda motorlu otomobiller kullanıyordu.

Japonya merkezli şirketin motorlarını kullanan otomobiller geçen sezon 3, bu sezon 2 yarış kazandı. Honda, bu sezon şu ana kadar Mercedes dışında yarış kazanabilen tek motor oldu. Honda'nın böyle başarılı bir dönem yaşarken F1'den çekilmesini yarış severler şaşkınlıkla karşıladı.

Şirket, yakıt hücreleri ve elektrikli araç bataryaları için enerji teknolojilerine odaklanmak istediklerini ifade etti.

RedBull'un Honda'nın ardından hangi motor sağlayıcısı ile anlaşacağı merak konusu oldu.