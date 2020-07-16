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Dünya

Honda, Endonezya'daki 83 bin aracını geri çağırdı

16 Temmuz 2020 07:57

Japon otomotiv üreticisi Honda, Endonezya'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Honda’nın Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic ve Accord modellerinin yakıt pompasında sorun tespit edildi. Çağırma işleminin, ilgili modellerde 2017-2019 aralığında üretilen araçları kapsadığı ve araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz değiştireceği belirtildi.

Honda, 2017’de Endonezya'daki 172 bin 874 aracını da hava yastığındaki arıza nedeniyle geri çağırmıştı.

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