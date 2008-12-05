Honda çekildi



Dünya'yı saran ekonomik kriz beklenildiği gibi Formula 1'İ de olumsuz etkiledi. Japon Otomotiv Sanayi’nin en büyük ikinci şirketi Honda, Formula 1'den çekildiğini açıkladı.



Honda, Formula 1 organizasyonunda yer almayacağını açıkladı.



Honda Yönetim Kurulu Başkanı Takeo Fukui, bu kararı almanın kendileri için hiç de kolay olmadığını söyledi.



Otomotiv sektöründe gelecekle ilgili ciddi belirsizliklerin bulunduğuna dikkat çeken Fukui, "Honda uzun dönem varlığını korumak için bir takım tedbirler almak zorunda. "Honda Formula Takımı" ve ona motor sağlayan "Honda Yarış Geliştirme" şirketinin geleceğini, şirket yetkilileriyle satışları da dahil olmak üzere görüşeceğiz." dedi.



Geçen yıl gazetelerde yer alan bir röportajında Honda'yı formula 1 dünya şampiyonu yapmak için 1 trilyon yen harcamayı göze aldıklarını belirten Fukui, Honda markasının motorsporları dünyasına ne zaman döneceğinin ise belli olmadığını kaydetti.



Fukui, başka takımlara motor sağlamanın da planları içinde kesinlikle bulunmadığını vurguladı.



Honda formula 1'den çekilerek yıllık yaklaşık 500 milyon doları bulan maliyetten kurtulmayı amaçlıyor. Honda'nın satışı yeni sezonun başlayacağı 29 mart 2009'a kadar gerçekleşmemesi halinde formula 1'de bu sezon 9 takım ve 18 pilotla koşulacak.



Yetkililer Honda'nın ayrılık kararın bu spora yatırım yapan diğer büyük takımları da olumsuz etkilemesinden korkuyor.

