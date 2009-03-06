Honda artık Brawn GP



Aralık ayında Formula 1'den çekildiğini açıklayan Honda takımının geleceği netleşti. Takım şefi Ross Brawn'a satışı gerçekleşen Honda, yola Brawn GP adıyla devam edecek.



Aralık ayında Japon otomotiv devi Honda'nın Formula 1'den çekilmesi üzerine takımın bu sezonki geleceği merak konusu olmuştu.



Sezonun başlamasına 3 hafta kala durum netlik kazandı. 2007'de Honda Formula 1 takım şefliğine getirilen Ross Brawn, takımın yeni sahibi oldu.



Honda'nın pilotları İngiliz Jenson Button ve Brezilyalı Rubens Barichello da yola Brawn GP ile devam edecek.



Takım McLaren'le yapılan anlaşma çerçevesinde Mercedes marka motor kullanacak.



Formula 1'de yeni sezon 29 Mart'ta Avustralya Grand Prix’si ile başlayacak.



