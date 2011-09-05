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Ekonomi

Honda 962 bin aracı geri çağırıyor TOKYO (A.A)

05 Eylül 2011 19:04

-Honda 962 bin aracı geri çağırıyor TOKYO (A.A) - 05.09.2011 - Japon otomotiv şirketi Honda, küresel çapta 962 bin aracı geri çağırıyor. Honda yaptığı açıklamada, elektrikli cam kumanda düğmesi ve bilgisayar sistemlerindeki sorunu gidermek için Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika'da Honda Fit (Jazz), CR-V ve Fit Aria (City) modellerinden oluşan 936 bin aracı geri çağıracağını bildirdi. Japonya'da 216 bin 193, Çin'de 255 bin 766, Asya'da 297 bin ve Kuzey Amerika'da 103 bin aracın çağrılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca motor kontrol ünitesindeki programlama sorunları yüzünden 26 bin adet Honda CR-Z aracın daha geri çağrılacağı ifade edildi. Honda, sürücü tarafındaki elektrikli cam kumanda düğmelerinin muhtemelen eriyebileceği ve alev alabileceği gerekçesiyle bu araçların geri çağrılacağını bildirdi.

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