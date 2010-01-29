Honda, 646 bin aracını geri çağırdı

T24 - Japon otomobil üreticisi Honda, dünya genelinde 646 bin adet aracını teknik sorun nedeniyle geri çağırma karar aldı.



Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da satılan Honda'nın Fit ve Jazz modellerinin geri çağrıldığı belirtilerek, karardan İngiltere'de 171 bin 372, ABD'de ise 140 bin aracın etkileneceği ifade edildi.



Açıklamada, geri çağırma kararının araç pencerelerinin açma ve kapama sisteminde oluşan hata nedeniyle alındığı bildirildi.



İngiliz The Times gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde ise bu teknik hatanın Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir çocuğun ölümüne neden olduğu belirtildi.