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Ekonomi

Honda 428 bin aracı geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Honda Motor, Kuzey Amerika'da 428 binden fazla aracını, ateşleme tertibatındaki teknik problem gerekçesiyle geri çağıracak.

10 Ağustos 2010 03:00

T24 - Japon otomobil üreticisi Honda Motor, Kuzey Amerika'da 428 binden fazla aracını, ateşleme tertibatındaki teknik problem gerekçesiyle geri çağıracak. Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, geri çağırmalardan, ABD'de 2003-2004 yıllarında üretilen 197 bin adet Accord, 117 bin adet Civic ve 69 bin adet Element modeli ile Kanada'da Acura 1.7 EL modeli etkilenecek.


Açıklamada, söz konusu araçlardaki ateşleme tertibatında bulunan teknik soruna ilişkin çok sayıda şikayet geldiği, bunlardan bir tanesinin hafif yaralanmaya neden olan bir kaza olduğu ifade edildi. 


Geri çağırmaların Eylül ayında başlayacağı belirtiliyor. Şirket, 2003 yılından bu yana yaklaşık 1,4 milyon aracını geri çağırdı. 

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