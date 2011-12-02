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Ekonomi

Honda 304 bin aracı geri çağırıyor

Honda, hava yastıklarındaki sorun nedeniyle küresel çapta 304 bin aracını geri çağırıyor.

02 Aralık 2011 02:00

T24 - Honda, hava yastıklarındaki sorun nedeniyle küresel çapta 304 bin aracını geri çağırıyor.


Honda açıklamasında, hava yastıklarının çarpışma anında çok fazla basıncın etkisiyle şişebileceğini, böylece fırlayabilecek metal ve plastik parçaların yaralanmalara ya da ölümlere neden olabileceği belirtildi.


Açıklamada, bu sorundan kaynaklı, ABD'de 2009 yılındaki iki ölümlü vaka dahil şimdiye kadar 20 kaza rapor edildiği belirtildi.


Geri çağrılan araçların 2001 ve 2002 yılları arasında üretilen Accord, Civic, Odyssey, Pilot, CR-V ve diğer modelleri kapsadığı, ABD'de 273 bin, Kanada'da 27 bin, Japonya'da 2 bin, diğer ülkelerde 2 bin ve Avrupa'da 170 aracın geri çağrıldığı belirtildi.

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