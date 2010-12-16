T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

HONDA 1,35 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A)  

16 Aralık 2010 16:59

-HONDA 1,35 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A)  - 16.12.2010 - Japon otomobil üreticisi Honda, dünya genelinde teknik sorunlar nedeniyle 1,35 milyon adet aracını geri çağırma kararı aldı. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, Fit subcompact model araçların farlarında çıkan kablolama hatasının giderileceği gerekçesiyle araçların geri çağrılacağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu geri çağırmalardan ABD'de 143 bin aracın, Japonya'da ise 734 bin aracın etkileneceği belirtilirken, Japonya'da geri çağrılacak araçların Honda'ya maliyetinin yaklaşık 42,8 milyon dolar olacağı ifade edildi. Asya ve Avrupa'daki arızalı araçlarını da geri çağıracağını belirten Honda, hataya ilişkin şu ana kadar hiçbir kaza olayının bildirilmediğini kaydetti.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24