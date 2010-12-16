-HONDA 1,35 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A) - 16.12.2010 - Japon otomobil üreticisi Honda, dünya genelinde teknik sorunlar nedeniyle 1,35 milyon adet aracını geri çağırma kararı aldı. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, Fit subcompact model araçların farlarında çıkan kablolama hatasının giderileceği gerekçesiyle araçların geri çağrılacağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu geri çağırmalardan ABD'de 143 bin aracın, Japonya'da ise 734 bin aracın etkileneceği belirtilirken, Japonya'da geri çağrılacak araçların Honda'ya maliyetinin yaklaşık 42,8 milyon dolar olacağı ifade edildi. Asya ve Avrupa'daki arızalı araçlarını da geri çağıracağını belirten Honda, hataya ilişkin şu ana kadar hiçbir kaza olayının bildirilmediğini kaydetti.