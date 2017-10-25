Honaz'da çift gökkuşağı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, iki gündür aralıklarla süren yağmurun ardından güneşin kendisini göstermesiyle oluşan çift gökkuşağı, seyir keyfi yaşattı.

Denizli\'de dün başlayan ve zaman zaman etkili olan yağmur, Honaz\'da da kendini gösterdi. Yağışın ardından çıkan güneşle birlikte meydana gelen çift gökkuşağı, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Çift gökkuşağı, Honaz Çarşı Camii ve Honaz Meydanı\'nda bulunan bayraklar ile birlikte görsel bir şölen sundu.

Honaz Belediyesi çalışanları tarafından görüntülenen gökkuşağı fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Honaz Belediye Başkanı AK Partili Turgut Devecioğlu, \'Her yönü ile güzelsin Honaz\'ım. Gökkuşağıyla da bir başka…\' notuyla paylaştı. Belediye Başkanı Devecioğlu\'nun paylaştığı fotoğraf, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



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