Homofobiye karşı bir futbol ligi: LiGay

Brezilya'da 2017 yılında homofobiye karşı kurulan futbol ligi LiGay LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılıkla sahada mücadele ediyor.

Kaos GL’den Aslı Yapar’ın haberine göre, Brezilya'da 2017 yılında homofobiye karşı kurulan futbol ligi LiGay (LiGay Nacional de Futebol) sezonu tamamladı. LiGay’de bu yıl LGBTİ+ futbolculardan oluşan 16 takım yarıştı.

LiGay maçları Sao Paulo'da devam etse de ligin uluslararası turnuvaya dönüşmesi için çalışmalar sürüyor. Lig FIFA ile irtibat halinde ve takımlar sporda cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime karşı ayrımcılığa karşı top koşturuyor.

LiGay mücadelesine 28 Ekim’de sağcı, cinsiyetçi ve homofobik Jair Bolsonaro’nun başkanlık seçimlerini kazandığı bir Brezilya’da devam ediyor. Bu yıl ikinci senesini kutlayan Ligay’in hem düzenleyici ekibi hem de oyuncuları bu turnuva ile Brezilya'da LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığı aşacaklarına inanıyor.