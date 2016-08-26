Homofobik lider, lezbiyen ilişki için terk edilmiş!

ABD’nin Teksas eyaletinde homofobik çalışmalar yürüten “Texas Values” isimli aşırı muhafazakar topluluğun başkanı Jonathan Saenz’ın karısının onu lezbiyen sevgilisi için terk ettiği ortaya çıktı.

Gzone’un haberine göre, 2011 yılında yaşanan olay, Unicorn Booty isimli sitenin haberiyle gün ışığına çıktı. ABD’de faaliyet gösteren “Texas Values” isimli aşırı muhafazakar grubun başkanı Jonathan Saenz beyanlarında, eşcinsel evliliği ensest ile karşılaştırmış, LGBT çocukların “terapi” ile “normal”e döndürülmesini savunmuş ve daha pek çok homofobik faaliyette bulunmuştu.

Kutsal aile değerlerini savunan Saenz’in kendi evliliği ise büyük bir depremle sarsıldı zira Saenz’in eşi Corinne ondan boşanmak istiyordu, üstelik de başka bir kadınla ilişki yaşıyordu. Homofobik Saenz, elbette bu boşanmayı durdurmak için girişimlerde bulundu. Saenz, hem karısını “zina” ile suçladı hem de karısının sevgilisini mahkeme salonundan attırmaya çalıştı ancak bu girişimlerinde başarılı olamadı. Corinne Saenz, homofobik kocasından boşanmayı başardı.