Homofobik İtalyan bakana göre taşıyıcı annelik cinsel suç!

İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, taşıyıcı anneliğin 'cinsel suç gibi' olduğunu ve taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi olan ebeveynlerin ise 'cinsel suçlu olarak görülüp hapis cezasına çarptırılmaları gerektiğini' savundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Alfano, eşcinsel haklarına ve evlenmemiş heteroseksüel çiftlere karşı kampanya yürütüyor. Taşıyıcı anneliğe ilişkin bu yorumunun amacı da "eşcinsel çiftlerin ebeveyn olmasını önlemek".

İtalyan Avvenire gazetesine konuşan Alfano, taşıyıcı annelik için "insanoğlunun yarattığı en alçak yasadışı ticaret" ifadesini kullandı.

Eşcinsel ebeveynlik haklarına karşı çıkan İtalya, yasalarda değişiklik yapmayı reddediyor. Geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İtalya'yı eşcinsel çiftlerin özel hayatlarına saygı duymadığı için cezalandırdı.

Alfano'nun taşıyıcı anneliği 'seks suçu' olarak gören yorumları daha sert cezaları getirebilir.

Alfano'nun lideri olduğu, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Yeni Merkez Sağ Parti (NCD), 'geleneksel aile değerlerini bozduğu' gerekçesiyle taşıyıcı anneliğe tepki gösteriyor.

Katoliklerin gazetesi Avvenire'ye açıklamasında Alfano, "Üvey çocuk (evlat edinme) ülkeyi, insanoğlunun yarattığı en alçak yasadışı ticarete, kiralık dölyatağına (rahim) doğru yaklaştırıyor" dedi.

'Evrensel suç'

Alfano, "Kiralık rahimlerin, hapisle cezalandırılması gereken evrensel bir suç sayılmasını istiyoruz. Tıpkı cinsel suçlarda olduğu gibi" diye konuştu.

Bazı İtalyan çiftler ülke dışında taşıyıcı annelik yöntemine başvurdu fakat İtalya'da yasak olduğu için çocukların durumuna ilişkin İtalyan mahkemelerinde uzun süren bir yasal süreç işliyor.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, eşcinsel çiftlerin evli heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olmasını sağlayacak 'sivil birliktelikler' için hazırlattığı tasarının 2015 sonuna kadar yasalaşacağı sözünü vermişti.

Ancak koalisyon hükümeti içindeki tartışmalar nedeniyle tasarıya ilişkin bir adım atılmadı.

Yasa tasarısının 26 Ocak'ta yeninde parlamentoya gelmesi, tartışmaların da evli olmayan çiftlerin evlatlık edinip edinemeyecekleri üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Plana destek çıkanlar, yasanın çocuğun biyolojik annesinin ölmesi durumunda çocuğun haklarını koruyacağını savunuyor. Alfano gibi karşı çıkanlar ise, bu yasayla beraber eşcinsel çiftlerin taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmasının yolunu açacağını söylüyor.