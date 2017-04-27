Homofobik doktor İbrahim Arif Tarhan, hastanın özel bilgilerini ifşa etti!

İbrahim Arif Tarhan isimli kalp damar cerrahisi uzmanı doktor sosyal medyada paylaştığı görselle hem bir hastanın özel bilgilerini afişe etti hem de homofobi dolu paylaşımıyla nefret suçu işledi.

Doktor, paylaştığı fotoğraflarda, röntgeninde bağırsak bölgesinde olan şişe ve ameliyat sırasındaki görüntülerde iç organlarından çıkarılan şişeye gönderme yaparak bu kişi hakkında “Hasta gay” yazdı.

Doktor, yaptığı paylaşımdan sonra gelen tepkilere de “Fotoğrafı internetten buldum. Ben kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Zaten isim yazmadım” ifadelerini kullandı ve yaptığı paylaşımı sildi.