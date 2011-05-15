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Dünya

HOMOFOBİA'YA KARŞI RENKLİ YÜRÜYÜŞ HAVANA (A.A)

15 Mayıs 2011 02:00

-HOMOFOBİA'YA KARŞI RENKLİ YÜRÜYÜŞ HAVANA (A.A) - 14.05.2011 - Kübalılar bugün Homofobia'ya (Eşcinselik Korkusu) karşı kısa ancak renkli bir yürüyüş düzenledi. Uluslararası Homofobia ile Mücadele Günü çerçevesinde başkent Havana'da yapılan ve cinsel farklılıklara dikkati çekmek için yapılan yürüyüşte onlarca kişi gökkuşağı bayrağı taşıdı, davul çaldı. Katılımcıların birinin Küba lideri Fidel Castro'nun portresini taşıdığı görülürken, Castro'nun eşcinsel hakları için mücadele veren ve hükümetin desteklediği Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi'nin başkanı olan yeğeni Mariela Castro, yürüyüşle ayrımcılığa dikkati çekmek istediklerini söyledi. 1959 devriminin başlangıcında eşcinsellere karşı hoşgörünün çok az olduğu Küba'da son yıllarda eşcinsellere daha fazla tolerans tanındığı belirtiliyor.  Küba hükümeti son zamanlarda devrimin ilk yıllarında tercihlerinden dolayı hapsedilen, çalışma kamplarına gönderilen ya da ülkeden kaçmak zorunda kalan Kübalı eşcinsellerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarına izin vermeye başladı.

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