Holosko'nun durumu iyiye gidiyor

Beşiktaş’ın, Konyaspor’la oynadığı maçta sakatlanan yıldız futbolcu, Slovakya kampında iyileşti. Holosko’nun bugün Slovenya’ya karşı forma giymesi bekleniyor



Kartal’a, ligdeki Konyaspor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Filip Holosko’dan iyi haber geldi. Milli maçlar için lige verilen ara nedeniyle ülkesine giden Slovak yıldızın burada uygulanan tedaviye olumlu yanıt vererek iyileştiği bildirildi.



Sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Slovakya’nın, Kuzey İrlanda’yı 2-1 yendiği maçta forma giyemeyen Holosko’nun bugünkü Slovenya sınavında teknik heyetin şans vermesi halinde görev alabileceği öğrenildi. Başarılı oyuncunun kısa sürede iyileşmesi zorlu Trabzonspor maçı öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ı sevindirdiği vurgulandı.



Öte yandan sağ üst adalesindeki ağrıları nedeniyle idmanlara katılamayan Uğur İnceman’ın ise ciddi bir sorunu olmadığı vurgulandı.



Siyah-beyazlı kulüp doktoru Ayhan Optur sakatlarla ilgili yaptığı açıklamada “Şu an için takımda ciddi bir sakatlık olmaması hepimizi sevindiriyor. Arka adalesinde hafif ağrıları bulunan Hakan Arıkan dışında herhangi bir sakatlık söz konusu değil” ifadelerini kullandı.



