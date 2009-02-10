Holosko'nun durumu belirsiz

Beşiktaş'ın Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçta sakatlanan Filip Holosko'nun Trabzonspor karşısında forma giyip giyemeyeceğinin hafta içinde netlik kazanacağı belirtildi.



Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Filip Holosko'nun durumu netlik kazanmadı.



Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Slovak futbolcu Filip Holosko'nun tedavisi sürerken, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğinin hafta içinde netlik kazanacağı bildirildi.



Yapılan kontrollerde, Holosko'nun sol ayak bileğinde burkulma sonucu ödem oluştuğunun tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

