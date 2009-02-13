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Spor

Holosko'dan kötü haber

Beşiktaş'a, Turkcell Süper Lig'deki Trabzonspor randevusu öncesi, Holosko'dan kötü haber geldi.

13 Şubat 2009 02:00


Beşiktaş'a, Turkcell Süper Lig'deki Trabzonspor randevusu öncesi, Holosko'dan kötü haber geldi. Sakatlığı geçmeyen Slovak futbolcu, Pazar günü takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş, 15 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile yapacağı lig maçın hazırlıklarını sürdürürken, Ekrem'den sonra, sakatlığı bulunan Holosko'nun da bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı. 

Beşiktaş-Trabzonspor biletleri satışta

"Biz daha iyiyiz"

Tello takımla çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takım, bugünkü idmanda pas çalışması ve ardından küçük kale maç yaptı. İdman, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Bu arada Beşiktaş'ta, Ekrem'den sonra, Konyaspor ile yapılan karşılaşmada sakatlanan Holosko'nun da Trabzonspor karşısında takımdaki yerini alamayacağı açıklandı.

Kulüp doktoru Ayhan Optur, yapılan kontrollere göre Holosko'nun da Trabzonspor maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

Slovak yıldızın oynayamayacak olmasıyla zor durumda kalan teknik direktör Mustafa Denizli, alternatif arayışylarına girdi. Denizli'nin, Fransız futbolcu Cisse'ye Trabzonspor karşısında görev verebileceği öğrenildi.

Deneyimli teknik adam son antrenmanda, Fransız futbolcuya Fabian Ernst'in yanında görev verirken, Serdar Özkan'ı ise sağ kanatta denedi. Oyun kurucu görevini Şilili Tello'ya vermeyi planlayan Denizli'nin, forvet hattında ise Nobre ve Bobo'yu görevlendirmesi bekleniyor.

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