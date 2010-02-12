Holosko ve Bobo, Antep maçı için hazır

T24 -

Bütün futbolcuların katıldığı antrenmana kısa mesafeli koşularla başlayan siyah-beyazlı takım, pas çalışmasının ardından taktik maç yaparak günü tamamladı.Siyah-beyazlı takımda Bobo ve Holosko'nun da Gaziantepspor karşısında forma giyebilecekleri açıklandı. Bu iki oyuncunun, takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldıkları ve yarınki karşılaşmada oynayabilecekleri bildirildi.Beşiktaş, maç için bugün (12 Şubat 2010) Gaziantep'e gidecek.