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Spor

Holosko ve Bobo, Antep maçı için hazır

Turkcell Süper Lig 21. haftasında Gaziantepspor'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig 21. hafta karşılaşmalarında deplasmanda yarın (13 Şubat 2010) Gaziantepspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu önemli mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
    
Bütün futbolcuların katıldığı antrenmana kısa mesafeli koşularla başlayan siyah-beyazlı takım, pas çalışmasının ardından taktik maç yaparak günü tamamladı.

Siyah-beyazlı takımda Bobo ve Holosko'nun da Gaziantepspor karşısında forma giyebilecekleri açıklandı. Bu iki oyuncunun, takımla yapılan çalışmanın tamamında yer aldıkları ve yarınki karşılaşmada oynayabilecekleri bildirildi.

Beşiktaş, maç için bugün (12 Şubat 2010) Gaziantep'e gidecek.

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