-HOLOSKO İBB İLE SÖZLEŞME İMZALADI İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığı Slovak futbolcu Filip Holosko ile sözleşme imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Langa'daki tesislerinde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile futbol şube sorumlusu Kamil Dizar'ın da katıldığı törende, Slovak futbolcu kendisini sezon sonuna kadar turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Göksel Gümüşdağ, Holosko'yu sezon başında renklerine katmak istediklerini ve bu konuda Beşiktaş Kulübü'ne taleplerini ilettiklerini belirterek, ''Fakat sezon başında hocaları Holosko'yu bünyelerinde tutmak istediklerini söylemişti. Özellikle hocamız Holosko'yu çok önemsiyor. Biz yönetim olarak da Holosko'nun önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yetenekli bir isim. Hücum hattına Gökhan Ünal'dan sonra bu transferi yaptık. Diğer bölgelere çok özel bir durum olmadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz. Transferi tamamlamış durumdayız'' diye konuştu. Holosko'nun sakatlığı bulunduğunu hatırlatan Gümüşdağ, ''İnanıyorum ki 3-4 hafta içerisinde toparlanıp, takımımıza çok faydalı olacaktır. Yaptığımız bu transferden çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Holosko için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş camiasına da göstermiş olduğu samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Göksel Gümüşdağ, hedefleri olan bir takım olduklarını anlatarak, ''Her sezonu hedeflediği yerin daha üstünde bitirmeye çalışan bir ekibiz. Geçen sezon kupada çeyrek final oynadık, inşallah bu sezon yarı final, final oynarız. Ligde de ilk 5'in içinde olmak istiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Filip Holosko ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un iyi bir takım olduğunu ve takımın başında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'yı çok sevdiğini dile getirerek, ''İlk önce iyileşip, sonra iyi futbol oynamak istiyorum'' dedi. Holosko, tören sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da giyeceği 37 numaralı forma ile basın mensuplarına poz verdi.