-HOLOSKO ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile 22 Temmuz Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sabah yaptığı antrenmanla rövanş maçının İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yarın Faroe Adaları'na gidecek. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Tello ile tedavilerine devam edilen Rüştü Reçber, Rıdvan Şimşek ve Yusuf Şimşek'in katılmadığı, izinden 3 gün erken dönen Holosko'nun ise takımdan ayrı olarak çalıştığı bildirildi. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlıların 3 grup halinde yarım sahada taktik çalışmalar yaptıktan sonra, şut çalışması ile idmanı tamamladığı kaydedildi.