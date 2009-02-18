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Spor

Holosko Antep'de de yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Ekrem Dağ ve Holosko'nun Gaziantepspor deplasmanında da takımdaki yyer alamayacak

18 Şubat 2009 02:00


Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Ekrem Dağ ve Holosko'nun Gaziantepspor deplasmanında da takımdaki yerlerini alamayacakları açıklandı.


Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında Cuma günü Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Ekrem Dağ ve Flip Holosko'nun zorlu maçta takımdaki yerlerini alamayacakları bildirildi.

Yapılan çalışmada takımdan ayrı düz koşu yapan Holosko'nun sol ayak bileğindeki ağrıların devam ettiği, Ekrem Dağ'ın ise sol üst adelesindeki sakatlığının henüz iyileşmediği için maç kadrosunda yer alamayacakları belirttildi.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin iki futbolcunun henüz iyileşememesi nedeniyle sıkıntı yaşadığı ve deneyimli çalıştırıcının Trabzonspor maçında sahaya çıkan 11'i değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi.

Fakat her geçen gün performansı artan Delgado'nun tam olarak hazır olması durumunda Gaziantep'te Yusuf Şimşek'in yerine sahaya çıkması bekleniyor.

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