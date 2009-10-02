Holosko 2 ay sahalardan uzak

Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla yaptığı maçta sakatlanan ve sağ ayak fibula kemiğinde kırık oluşan Beşiktaş' ın Slovak futbolcu Filip Holosko, ameliyat oldu.



Acıbadem Maslak Hastanesi'nde, kulüp doktoru Şenol Akman ile Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Metin Uzun tarafından ameliyat edilen Holsok'nun iki gün hastanede kalacağı açıklandı.



Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, operasyon sırasında Holosko'nun kırılan fibula kemiğine, plak-vida takıldığını bildirdiler.



Operasyonun başarılı geçtiği vurgulanırken, Holosko'nun iki gün hastane kaldıktan sonra taburcu edileceği ve ardından fizik tedavi programı uygulanacağı kaydedildi.



Beşiktaş Kulübü, dün yaptığı açıklamada, sporcusunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını bildirmişti.