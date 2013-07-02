Holmen, Fener'i çabuk sevdi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İsveçli oyuncu Samuel Holmen, Teknik Direktör Ersun Yanal, transferi ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Fenerbahçe'de olmak bambaşka bir duygu'

Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya gelmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Holmen, 'Öncelikle çok mutlu olduğumu dile getirmek isterim. Takım halinde güzel günler geçiriyoruz. Fenerbahçe'de olmak bambaşka bir duygu. Uzunca bir süre sözleşmemin tamamlanması için bekledim. İmzayı attıktan sonra da Fenerbahçeli oldum. Takım içindeki herkes beni en iyi şekilde karşıladı. Özetle her şeyin çok güzel gittiğini söylemek isterim' sözleriyle anlattı.

'Ersun Hoca'nın sistemi takımın kaynaşmasını sağşıyor'

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın uyguladığı sistemin takımı bir arada tutma adına çok olumlu olduğuna da değinirken, 'Ersun Hocanın sistemi gerçekten bizim kaynaşmamız ve kenetlenmemiz adına çok önemli. Eğlenceli antrenmanlar oluyor. Oyunlarda rekabet içinde birbirimizle yarışarak günü tamamlıyoruz. Bu sistemin takımı bir arada tuttuğunu söyleyebilirim. Bir yandan kondisyon ve dayanıklılık çalışırken, diğer yandan da takım olarak eğleniyoruz' ifadelerini de kullandı.

'Takımda çok sayıda iyi oyuncu var, rekabet çok önemli'

Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımda rekabetin vazgeçilmez olduğuna vurgu yapan Holmen, 'Rekabet çok önemlidir. Ben her zaman pozitif olarak bakıyorum. Takımımızda çok sayıda oyuncu, çok sayıda kaliteli isim var. Bu oyuncuların hem kadroya hem de ilk on bire girebilme adına ortaya koyacakları disiplin, çalışkanlık ve enerji Fenerbahçe için çok önemli. Bu nedenle rekabet bizim için çok önemli ve olumlu gelişme sağlayacaktır' dedi.

'Takımdaki herkes çok güzel karşıladı'

Son olarak takıma yeni katılan futbolculara yönelik açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, 'Takıma yeni gelen oyuncular içinse ilk günler her zaman zordur ama ben bu zorluğu hızlı bir şekilde atlattım. Aynı takımda oynadığımız Pierre Webo var ve İstanbul BŞB'den de takım arkadaşıyız. Kendisi bana çok yardımcı oldu. O da Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldi ve alışma sürecini atlattı. Adaptasyon sürecinde bana çok yardımcı oldu. Ancak şunu söylememde fayda var, takımın en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes; yemeklerde, antrenmanlarda beni ve takıma yeni katılan diğer oyuncuları çok güzel bir şekilde karşıladılar. En baştan bu yana moral verdiler. Bir Fenerbahçe futbolcusu olarak nasıl hareket edilmesi gerektiğinden tutun da her şeyi anlattılar' diyerek Fenerbahçe'de olmanın mutluluğunu dile getirdi.