-Hollywood'un Neron'u yakalandı LOS ANGELES (A.A) - 03.01.2012 - ABD'nin Los Angeles kentindeki sinema stüdyolarıyla meşhur Hollywood semtinde perşembeden bu yana 50'den fazla kundaklamanın faili 24 yaşındaki Alman genci yakalandı. Los Angeles Belediye Başkanı Antonio Villaraigosa, bu sabaha karşı polisin, metruk bir konutu kundaklamaktan 24 yaşındaki Harry Burkhart isimli genci gözaltına aldığını belirtti. Belediye Başkanı Villaraigosa, yürütülen soruşturma çerçevesinde kundaklama zanlısına yeni davalar açılmasını beklediklerini kaydetti. Amerikan medyası, zanlının Alman vatandaşı olduğunu ve ABD'den nefret ettiğini söylediğini yazdı. Burkhart isimli zanlı, Hollywood ve Los Angeles civarında çoğunlukla lüks otomobillerin yanmasına ve 2 milyon doları aşkın hasara yol açan 53 kundaklamanın baş faili olmakla suçlanıyor. Los Angeles'ta 1992'de siyahilerin ayaklanmasından bu yana görülen en kötü yangın dalgasında insan avı başlatılmış, yetkililer halktan garajlarının ışıklarını açık bırakmalarını istemiş ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) takviye çağrısı yapmıştı.