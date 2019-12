-Hollywood'un ''kazandırmayan'' oyuncuları NEW YORK (A.A) - 04.11.2011 - Oynadıkları tek bir filmden bile milyonlarca dolar kazanan Hollywood yıldızları, yapımcılarına her zaman büyük paralar kazandırmıyor ve rol aldıkları büyük yapımların gişede hakkını veremiyor. Hollywood'un ''gereğinden fazla para kazanan'' yıldızlarını açıklayan önde gelen finans dergisi Forbes, ünlü oyuncular Drew Barrymore ve Eddie Murphy'i listenin başına yerleştirdi. Dergiye göre, film stüdyolarının Barrymore'a ödediği her 1 dolar için yapımcıların kasasına ortalama 40 sent geri dönüyor. Daha çok rol aldığı romantik komedilerle tanınan aktrisin 2010 yılında vizyona giren son filminin yalnızca 17,8 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptığı belirtildi. ''Kazandırmayan'' Hollywood oyuncuları arasında ikinci sırada ise son yıllarda rol aldığı filmler mali açıdan başarı elde edemeyen ünlü komedi oyuncusu Eddie Murphy yer alıyor. Forbes'a göre Murphy, kazandığı her 1 dolar karşılığında yapımcılarına 2,7 dolar kazandırıyor. Forbes'un listesinde Nicolas Cage, Nicole Kidman, Denzel Washington, Reese Witherspoon ve Adam Sandler gibi ünlü isimler de yer alıyor. Son dönemde rol aldıkları milyonlarca dolarlık yapımlarla beklenen hasılatı elde edemeyen bu oyuncuların, kazandıkları her 1 dolar başına stüdyolarının kasalarına ortalama 4 ila 7 dolar götürdükleri belirtiliyor.